Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu? Sefirin Kızı 11. son bölüm izle

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 11. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 12. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanında, Akın'ın "Sana bu dünyada ikimiz kalana kadar durmam dedim Nare. Etrafındaki herkesi yok ederim dedim" sözleri dikkat çekiyor. Sancar ise Gediz'i tehdit ederek "Bak seni öldürmüyorum ama benim kim olduğumu unutma" sözleriyle gözdağı veriyor.

Diğer yandan ise Gediz ile konuşan Nare, Sancar'ın gerçeklere çok yaklaştığını belirterek, "Sancar uçurumun kenarında yürüyor. Çok fazla bakıyor etrafa. Her an ayağı kayabilir" diyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.