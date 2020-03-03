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Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar, Nare gerçeğini öğreniyor mu? Sefirin Kızı 11. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 03.03.2020 01:23 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 12. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde Akın yeni planını devreye sokuyor. Diğer yandan ise Nare ile yüzleşme yaşayan Sancar gerçekleri anlamaya bir adım daha yaklaşıyor. Nare'nin "Sancar gerçeklere çok yaklaştı. Akın'ı görmüş" sözleri dikkat çekiyor. İşte Sefirin Kızı 12. yeni bölümden ilk sahne.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 11. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 12. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanında, Akın'ın "Sana bu dünyada ikimiz kalana kadar durmam dedim Nare. Etrafındaki herkesi yok ederim dedim" sözleri dikkat çekiyor. Sancar ise Gediz'i tehdit ederek "Bak seni öldürmüyorum ama benim kim olduğumu unutma" sözleriyle gözdağı veriyor.

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Diğer yandan ise Gediz ile konuşan Nare, Sancar'ın gerçeklere çok yaklaştığını belirterek, "Sancar uçurumun kenarında yürüyor. Çok fazla bakıyor etrafa. Her an ayağı kayabilir" diyor.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.

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Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.

Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

Üzerine bir de Akın’la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre’den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare’nin Türkiye’de olduğunu anlar ve çıldırır.

İsviçre’de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye’de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek’le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye’ye döndüğünde, hiç de Nare’nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare’nin işini iyice zorlaştıracaktır.

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