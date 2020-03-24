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Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar Akın'ı öldürdü mü? Sefirin Kızı 14. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.03.2020 03:07 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 14. son bölümüyle ekrana geldi. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölüm final sahnesine Sancar, Akın ve Nare'nin sahnesi damga vurdu. Akın'dan intikam almak isteyen Sancar'ı Nare, "Kızımın babasını katil yapma" diyerek engellemek istedi. Peki Sancar, Akın'ı öldürdü mü? Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 14. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki savaş damga vurdu.

SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 23 Mart Pazartesi ekrana gelmesi beklenen 15. yeni bölümünden fragman ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

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