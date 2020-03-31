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  4. Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare'den Sancar'ı yıkan ayrılık yemini! Sefirin Kızı 15. son bölüm izle!

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare'den Sancar'ı yıkan ayrılık yemini! Sefirin Kızı 15. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2020 02:26 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 14. son bölümüyle ekrana geldi. Sefirin Kızı'nın son bölüm finaline Nare ve Sancar'ın ağlatan ayrılık sahnesi damga vurdu. Sancar Nare'ye Menekşe'nin hamile olduğunu söylemesi ikili arasındaki her şeyi bitirdi. Nare'nin 'Bir daha yüzünü görmeyeceğime nasuh tövbesi olsun' sözleri Sancar'ı yıktı. Peki Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 14. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki duygusal sahneler damga vurdu.

Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı. Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 6 Nisan Pazartesi ekrana gelmesi beklenen 16. yeni bölümünden fragman ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.

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