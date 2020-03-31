Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare'den Sancar'ı yıkan ayrılık yemini! Sefirin Kızı 15. son bölüm izle!

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 14. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki duygusal sahneler damga vurdu.

Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı. Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.

SEFİRİN KIZI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 6 Nisan Pazartesi ekrana gelmesi beklenen 16. yeni bölümünden fragman ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.