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Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? İşte yeni bölüm yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 08.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı dizisinin merakla beklenen 16. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerde yer aldığı Sefirin Kızı, koronavirüs nedeniyle Mart ayından bu yana ekranlardan uzak kalmıştı. Sefirin Kızı'nın yeni bölüm tarihi de açıklandı. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında gözyaşlarına boğulan Sancar'ın Nare'ye "Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum" sözleri dikkat çekiyor. Nare ise "Ölürüm de tövbemi bozmam" sözleriyle rest çekiyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın yeni bölüm çekimleri başladı. Koronavirüs nedeniyle diğer diziler gibi Sefirin Kızı da çekimlere ara vermişti. Sefirin Kızı'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Sefirin Kızı dizisi ekibi, yeni bölüm çekimleri için geçtiğimi günlerde Bodrum'da bir araya gelmişti. Dizinin yeni bölümü için tarih açıklandı.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Star Tv’nin dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölümü 15 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı dizisinin ekrana gelen son bölümünde, Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı.

Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.

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