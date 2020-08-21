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Sefirin Kızı 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Başrollerini Engin Akyürek (Sancar Efe) ve Neslihan Atagül Doğulu’nun (Nare) paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Sefirin Kızı 2.sezon fragmanında; ''Savaş başlasın o zaman!'' diyerek meydan okuyan Nare'nin her ne olursa olsun asla pes etmeyeceğinin sinyallerini vermesi olayların gidişatını etkileyerek bambaşka bir noktaya sürükledi.

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanında; Nare'nin Sancar ile aynı çatı altında yaşamaya başladığını çok geçmeden öğrenen Gediz, sevdiği kadının bir kez daha yara almasından endişe duyduğu için sinirden küplere binerek Sancar'dan hesap sorması tansiyon seviyesini yükseltti. Sefirin Kızı yeni bölümde, hayatının seyrinin değiştirecek geri dönüşü olmayan bir karar alan Nare'nin konağa gelmesi tepkiyle karşılanıp yeni bir krizin doğmasına zemin hazırlarken, bu kez kararlı ve kendinden emin olan Nare ise söylenilenlere karşı çıkarak otoritesini ortaya koydu. Tüm bunların yanı sıra artık içindeki sesleri daha fazla susturamayan ve ne yaparsa yapsın duygularına söz geçiremeyen Gediz'in Nare'yi karşısına alıp sevdiğini itiraf etmesi aralarındaki ilişkinin geleceğini hangi noktaya götüreceği konusu yankı uyandırırken, Nare'nin kurşunlarının hedefi haline gelerek yere yığılması heyecan ve gerilim düzeyini zirveye çıkardı.

Oyuncu kadrosunda; Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Neslihan Atagül Doğulu, Erdal Küçükkömürcü, Erhan Alpay, Esra Kızıldoğan Doğukan Polat, Cemre Öktem, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Edip Tepeli, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya ve Beren Gençalp gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı yeni sezonuyla Eylül ayı içerisinde Star TV ekranlarında sürprizlerle dolu yeni bölümüyle izleyici kitlesini ağırlamaya hazırlanıyor.

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