Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar Nare'yi ikna edecek mi? Sefirin Kızı 21. son bölüm izle!

Sefirin Kızı dizisinin 5 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 22. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar ve Nare velayet davasına giriyor. Dava öncesi Nare'yi ikna etmeye çalışan Sancar'ın "Bitsin şu savaş. Velayeti sana bırakayım çıkıp gidelim buradan. Ben kızımsız yapamam. Sensizlik yakıyor, onsuzluk öldürür" sözleri dikkat çekiyor. Mahkeme sırasında ise Gediz, Sancar'a saldırıyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz’in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir.Bu plan, Sancar’la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz’in yoluna taş koyar. Sancar’a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe, öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar’dan ve konak halkından saklamaya çalışır. Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe’nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.