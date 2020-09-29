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Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar Nare'yi ikna edecek mi? Sefirin Kızı 21. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2020 02:23 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 28 Eylül Pazartesi akşamı 21. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın 22. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Nare ve Sancar velayet davasında karşı karşıya geliyor. Ancak Gediz mahkemede Sancar'a saldırıyor. Diğer yandan ise Sancar, Nare'den af dileyerek yeniden birlikte olmak istiyor. İşte Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı.

Sefirin Kızı dizisinin 5 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 22. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar ve Nare velayet davasına giriyor. Dava öncesi Nare'yi ikna etmeye çalışan Sancar'ın "Bitsin şu savaş. Velayeti sana bırakayım çıkıp gidelim buradan. Ben kızımsız yapamam. Sensizlik yakıyor, onsuzluk öldürür" sözleri dikkat çekiyor. Mahkeme sırasında ise Gediz, Sancar'a saldırıyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz’in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir.Bu plan, Sancar’la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz’in yoluna taş koyar. Sancar’a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe, öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar’dan ve konak halkından saklamaya çalışır. Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe’nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.

Elvan, Nare’den Yahya’nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare’nin evinde kalan Yahya’dan özür dilemeye gider. Ama aynı saatlerde Yahya’nın bir konuğu vardır; Dudu!

Sancar, Kahraman’a ve Akın’a adım adım yaklaşırken, bir yandan velayet davasında Melek’in velayetini kazanmak için oynayacağı oyunu kurar. Kahraman ise, konaktan gizlice aldığı bilgilerle Yahya ile Sancar’ın gerçekten düşman olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tüm bunlar olurken, iki sevdalı arasındaki tansiyon her geçen gün artar. Bir yandan velayet savaşı, bir yandan günden güne artan kıskançlıkları, hem Sancar’a hem Nare’ye kendilerinden hiç ama hiç beklemedikleri şeyler yaptıracaktır!

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