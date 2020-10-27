Sefirin Kızı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar öldü mü? Engin Akyürek diziden ayrıldı mı? Sefirin Kızı 25. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı dizisinin 2 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında Sancar şok yaşanıyor. Son bölümde Nare'yi Akın'ın elinden kurtarmak isteyen Sancar, yaptığı hamleyle Akın'la birlikte uçurumdan düştü. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında ise Nare'nin gözyaşları dikkat çekiyor. Nare "Kızıma her şeyi kendim anlatacağım" diyor.Gediz ise eski sadıcından gelen haberle yıkılıyor. Peki Sefirin Kızı dizisinde Sancar öldü mü? Uçurumdan düşen Sancar'a ne olacak?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama

Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır. Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.

