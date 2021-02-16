Sefirin Kızı 40. son bölümde şok veda! Sefirin Kızı'nın Kahraman Boz'u Bülent Şakrak diziden ayrıldı!

Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Star TV'nin ilgiyle izlenilen yapımı Sefirin Kızı, kadrosundan bir ismi daha çıkardı. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından, dizinin kötü karakteri Kahraman Boz'u canlandıran Bülent Şakrak da yapıma veda etti. Şakrak, pazartesi günü yayınlanan 40. bölümle son kez izleyici karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Şakrak "Sefirin Kızı tayfasına inceden bir duyurudur. Bugün veda günü, akşama bu işi finale götürüyoruz Kahraman Boz açısından. Şahane bir yolculuk ve eşsiz bir deneyimdi. Özellikle yolu çiçeklendiren siz seyircilere binlerce teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





