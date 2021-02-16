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Sefirin Kızı 40. son bölümde şok veda! Sefirin Kızı'nın Kahraman Boz'u Bülent Şakrak diziden ayrıldı!

16.02.2021 01:35 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı 40. son bölümde şok veda! Sefirin Kızı'nın Kahraman Boz'u Bülent Şakrak diziden ayrıldı!

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 40. bölümüyle 15 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Sefirin Kızı'nda Kahraman Boz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bülent Şakrak diziye veda etti. Bülent Şakrak sosyal medya hesabından da diziye veda paylaşımı yaptı.

Sefirin Kızı dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Star TV'nin ilgiyle izlenilen yapımı Sefirin Kızı, kadrosundan bir ismi daha çıkardı. Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından, dizinin kötü karakteri Kahraman Boz'u canlandıran Bülent Şakrak da yapıma veda etti. Şakrak, pazartesi günü yayınlanan 40. bölümle son kez izleyici karşısına çıktı.

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Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Şakrak "Sefirin Kızı tayfasına inceden bir duyurudur. Bugün veda günü, akşama bu işi finale götürüyoruz Kahraman Boz açısından. Şahane bir yolculuk ve eşsiz bir deneyimdi. Özellikle yolu çiçeklendiren siz seyircilere binlerce teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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