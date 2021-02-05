Sefirin Kızı'na katılan Ferit Aktuğ'dan ilk kare

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi ‘Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna ünlü bir isim katıldı. Sevilen oyuncu Ferit Aktuğ, diziye 39. Bölümden itibaren dahil olarak seyirciyi yeni bir serüvenin içine sokacak. Çekimler için Bodrum’a giden ve kamera karşısına geçen Ferit Aktuğ’un setten ilk fotoğrafları ise setten paylaşıldı.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı “Sefirin Kızı”nın, oyuncu kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Birbirinden sürükleyici ve tutku dolu sahneleriyle adından söz ettiren diziye, 39. Bölümden itibaren dahil olacak olan başarılı oyuncu Ferit Aktuğ, canlandıracağı ‘Bora’ karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak. Ferit Aktuğ’un canlandıracağı ‘Bora’ karakteri ve sonrasında yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ, daha önce de Star’ın sevilen dizisi ‘Ufak Tefek Cinayetler’de ‘Taylan’ karakterini canlandırmıştı.

SETTEN İLK KARE

Sefirin Kızı çekimleri için Bodrum’a giden ünlü oyuncu Ferit Aktuğ, ilk kez kamera karşısına geçti. Dizinin 39. Bölümünde ‘Bora’ karakteriyle ekrana çıkacak olan Aktuğ’dan ilk kareler ise setten paylaşıldı.

