'Sefirin Kızı'nın yıldızının değişimi şoke etti!

Sefirin Kızı'nda Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygularoğlu'nun eski görünümü şaşırttı.

Uraz Kaygularoğlu, katıldığı bir programda eskiden 140 kilo olduğunu itiraf etmişti. Kaygılaroğlu kilo verme sürecini "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı"

Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'eğil de göbeğine bak' dedi. O laf benim çok ağırıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim" diyerek anlattı.





