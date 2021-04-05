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  4. Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 47. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 47. bölüm fragmanı

05.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı 46. son bölümü ile geçtiğimiz hafta Star TV ekranlarında yayınlandı. Sefirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor. Son bölümün yayınlanmasının ardından yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Sefirin Kızı 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 47. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 46. son bölümünde; Sancar, Sedat’ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi’nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 47. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 47. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SEFİRİN KIZI 46. BÖLÜM ÖZET

Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

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Star TV Sefirin Kızı dizisi
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