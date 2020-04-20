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Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı neden yok? Star TV 20 Nisan Pazartesi yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2020 19:58 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölümü hayranları tarafında merakla bekleniyor. Peki Sefirin Kızı bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü 20 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelmeyecek. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen dizinin yeni bölüm tarihi ise açıklanmadı. Sefirin Kızı yerine Star TV 20 Nisan Pazartesi yayın akışında Görevimiz Tehlike 4 filmi ekrana gelecek.

Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı neden yok? Star TV 20 Nisan Pazartesi yayın akışı

Sefirin Kızı yeni bölümü ile merakla araştırılmaya devam ediliyor. Sancar ve Nare arasındaki aşk hikayesini anlatan Sefirin Kızı neden yok ve yeni bölümü ne zaman sorusu ile dizi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Star TV üzerinden herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Sefirin Kızı yeni bölümü neden yok?

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın çekimleri geçtiğimiz haftalarda durduruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri iptal edilen Sefirin Kızı'nın yeni bölümleri bir süre yayınlanmayacak.

Çekimleri belirsiz bir süre durdurulan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu da sosyal medyadaki paylaşımıyla hayranlarına veda etmişti. Kaygılaroğlu paylaşımında, "Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz, hadi eyvallah" notunu yazmıştı.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 14. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki duygusal sahneler damga vurdu.

Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı. Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.


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