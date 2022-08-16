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Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir?

16.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeftali reçeli tarifi araştırılmaya başlandı. Şeftali reçeli yapmak için gerekli olan ana malzeme, adından da anlaşılacağı üzere şeftalidir. Peki şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir?

Şeftali reçeli oldukça az malzemeyle hazırlanabilir. Kahvaltı sofralarını süsleyen, damaklarda nefis tat bırakan bu tarifi evinizde siz de hazırlayabilirsiniz. Peki şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ŞEFTALİ REÇELİ MALZEMELERİ

3 kilogram şeftali
6 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tereyağı
Yarım limon suyu

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir?

ŞEFTALİ REÇELİ TARİFİ

Şeftalileri yıkayın ve kabuklarını soyun.
Ardından dilimleyin ve bir tencereye alın.
Üzerine şekeri ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatın ve bir gece bekletin.
Ertesi gün şeftalileri orta ateşte 20 dakika kadar kaynatın.
Ara ara üzerinde biriken köpükleri kaşık ile alın.
Tereyağını da ilave edin ve iyice karıştırın.
5 dakika kaynatın.
Limon suyunu ekleyin ve 15 dakika daha kaynatıp ocağı kapatın.
Reçel sıcakken kavanozlara boşaltın ve ağzını sıkıca kapatın.
Afiyet olsun...

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şeftali reçel tarifi şeftali reçeli
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