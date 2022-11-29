EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Şehir eş anlamlısı nedir? Şehrin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şehir eş anlamlısı nedir? Şehrin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar tarih içinde birbirleriyle zaman ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal alanlarda olduğu gibi kimi zamanlarda ise dil ve kelime gruplarında da alışverişler yaşamıştır. Ayrıca yine diller kendi içerisinde de gelişerek ve yeni kelimeler türeterek sözcük dağarcığını genişletebilir. Türkçe de kendi içinde gelişmesinin yanı sıra başka dillerden de etkilenmiştir. Şehir kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Peki, şehir sözcüğünün eş anlamlıları nedir?

Şehir eş anlamlısı nedir? Şehrin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şehir kelimesi uzun yıllardır dilimizde olmasına nazaran Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada "il, memleket, kent" anlamlarına gelen "şehr" kelimesinden alıntıdır. Şehir kelimesi ayrıca "başşehir, şar, şarlı, şehir efsanesi, şehircilik, şehirler arası, şehirleşmek, şehirli, şehirlilik ve şehremini" kelimelerini de oluşturur. Şehrin eş anlamlısı kelimeler olsa da şehir kelimesi tek bir anlamı karşılar. Türk Dil Kurumuna göre şehir kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı

Şehir kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • İki şehir bir araya gelse de o eski aşıklar asla yan yana gelmezler.
  • Mutlu mesut yaşayan şehir insanlarına ani bir hava değişikliği etki etmişti.
  • Şehir insanı ve köy insanı arasındaki farkı köye gidince daha iyi anladım.
  • Anneannem şehre gelince bir türlü rahat edemeyip evine gitmek isterdi.
  • Hangi şehirde kendini daha mutlu hissediyorsan orada yaşam sürmelisin.
Menfaat eş anlamlısı nedir? Menfaat eş anlamlısı nedir?

Şehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şehir kelimesiyle farklı yazılsa da anlam birliği bulunduran kelimeler vardır. Bu kelimeler şehir eş anlamlısı kelimeler olarak karşımıza çıkar. Şehir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde şehir anlamında kullanılırlar. Şehrin eş anlamlısı kelimeler:

  • Kent
  • Memleket
  • Site
Karar eş anlamlısı nedir? Karar eş anlamlısı nedir?

Şehrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şehir kelimesinin eş anlamı olan kent, memleket ve site kelimeleriyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu mahalle hangi kent içerisinde kalıyor acaba?
  • Kent düzenlemesi zamanında dedemler bu kentin sahibi olmuş.
  • Memleketime geldiğimi hava değişikliğinden bile hissediyordum.
  • Ona göre kent insanları daha egolu oluyormuş.
  • Sen de bu sirede mutluysan burada yaşamamak için hiçbir sebebimiz kalmamıştır.
  • Bir başkadır benim memleketim.
Sık eş anlamlısı nedir? Sık eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
28 Kasım Pazartesi Gaziantep ve Düzce'de okullar tatil mi?28 Kasım Pazartesi Gaziantep ve Düzce'de okullar tatil mi?
YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak? YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Kaygı eş anlamlısı nedir?

Kaygı eş anlamlısı nedir?

YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak?

YÖKDİL, YDS 2023 ne zaman, hangi gün yapılacak?

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.