Şehir eş anlamlısı nedir? Şehrin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şehir kelimesi uzun yıllardır dilimizde olmasına nazaran Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada "il, memleket, kent" anlamlarına gelen "şehr" kelimesinden alıntıdır. Şehir kelimesi ayrıca "başşehir, şar, şarlı, şehir efsanesi, şehircilik, şehirler arası, şehirleşmek, şehirli, şehirlilik ve şehremini" kelimelerini de oluşturur. Şehrin eş anlamlısı kelimeler olsa da şehir kelimesi tek bir anlamı karşılar. Türk Dil Kurumuna göre şehir kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı

Şehir kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

İki şehir bir araya gelse de o eski aşıklar asla yan yana gelmezler.

Mutlu mesut yaşayan şehir insanlarına ani bir hava değişikliği etki etmişti.

Şehir insanı ve köy insanı arasındaki farkı köye gidince daha iyi anladım.

Anneannem şehre gelince bir türlü rahat edemeyip evine gitmek isterdi.

Hangi şehirde kendini daha mutlu hissediyorsan orada yaşam sürmelisin.

Şehir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şehir kelimesiyle farklı yazılsa da anlam birliği bulunduran kelimeler vardır. Bu kelimeler şehir eş anlamlısı kelimeler olarak karşımıza çıkar. Şehir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde şehir anlamında kullanılırlar. Şehrin eş anlamlısı kelimeler:

Kent

Memleket

Site

Şehrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şehir kelimesinin eş anlamı olan kent, memleket ve site kelimeleriyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: