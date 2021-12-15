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  4. Şehir eşkıyaları taksiciyi tekme tokat dövüp bıçakladılar!

Şehir eşkıyaları taksiciyi tekme tokat dövüp bıçakladılar!

15.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ücret sebebiyle anlaşmazlık çıkaran 2 kişi, taksiciye saldırdı. Taksi şoförünü darbeden ve bıçaklayan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. 68 yaşındaki taksi şoförü Sadık Önem ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehir eşkıyaları taksiciyi tekme tokat dövüp bıçakladılar!

Olay, dün gece saatlerinde Derince D-100 kara yolu Liman kavşağındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Taksiye binen 2 kişi, bir süre sonra akaryakıt istasyonunda tuvalete gitmek istedi. İstasyonda duran taksi şoförü Sadık Önem, araçtan inen 2 kişiden ücretini ödemelerini istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çıkan kavgada 2 kişi, taksici Önem'i darbedip, bıçakladı. Yaralanan Önem, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

TEKME TOKAT DÖVÜP BIÇAKLADILAR

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin taksici Sadık Önem'i tekme tokat dövmesi ve bıçakladıkları anlar yer aldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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