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Şehirler arası otobüs yolculuklarında yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

07.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehirler arası otobüs yolculuklarında emniyet kemeri için yeni dönem başladı. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle şehirler arası otobüs yolculuklarında emniyet kemerinde "uçak" modeline geçildi. Buna göre firmalar, uçaklarda olduğu gibi seyahate başlamadan önce emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirecek, kurala uymayan otobüs firmalarıyla yolculara yaptırım uygulanacak.

Şehirler arası otobüs yolculuklarında yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Emniyet kemerinin hayat kurtarıcı bir etkisi olduğu biliniyor. Şehirler arası otobüslerle yolculuk yapmak isteyenlerin otogarlara koştuğu Kurban Bayramı öncesinde yapılan önemli bir düzenlemeyle ise şehirler arası otobüs yolculuklarında emniyet kemerine "uçak" modeli geldi.

SESLİ VEYA GÖRÜNTÜLÜ OLARAK BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU! UÇAKLARDAKİ GİBİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda yolcu taşımacılığı için yetki belgesi alanlara, seyahate başlamadan önce taşıt içinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Uçaklarda uygulanan yöntemin benzeri modelle can güvenliğinin korunması hedefleniyor.

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HEM FİRMAYA HEM YOLCUYA CEZA

Bakanlık söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilecek. Bu kurala uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma cezası verilecek.

otobüs seyehat

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacak.

MEVZUATA GÖRE YOLCULARIN DA TAKMASI ZORUNLU

Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunuyor.

Emniyet kemerinin yararları şöyle sıralanıyor:

Çarpmanın şiddetini azaltır, çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlar. Çarpmanın etkisiyle oluşan kuvveti vücuda eşit dağıtarak ağır yaralanma riskini azaltır. Kaza anında, araç içindekilerin, koltuktan veya araç dışına fırlamalarını önler. Hafif kazalarda ciddi yaralanmaları büyük oranda engeller. Baş, göğüs ve omurilik gibi hassas organların kaza anında darbe almasını önler. Araçta emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 azaltır.

Çarpma anında veya ani manevralarda oluşan kinetik enerji ile vücudun öne ve yanlara savrulmasını engeller. Yolcuların emniyet kemeri takmamaları halinde, herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma riski bulunduğunun ve emniyet kemeri takmış olsa bile diğer yolcuların da yaralanmalarına sebebiyet verilebileceğinin unutulmaması gerekiyor.

Yapılan anonsa veya görüntülü uyarıya rağmen emniyet kemeri takmadığı belirlenen yolculara para cezası veriliyor. Sesli ve görüntülü uyarı uygulamasıyla birlikte emniyet kemeri takma zorunluluğuna yönelik denetimlerin de artırılacağı belirtiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
emniyet kemeri otobüs
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