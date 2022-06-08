Şehrin her yerinde aranıyor! Polisler, kız öğrencilerin ayakkabılarını çalıp koklayan hırsızın peşine düştü

Polisler, genç kızları hedef alan ve onları ayaklarını koklamadan önce ayakkabılarını çıkarmaya ikna eden bir adamın peşine düştüğünü belirtti. İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde ihbarların artması üzerine polis ekipleri kız öğrencileri ayakkabılarını çıkartmaya ikna ederek onlara uygunsuz bir şekilde dokunan bir adamı yakalamak için harekete geçti. Mart ayından bu yana benzer olayların rapor edildiğini belirten polis ekipleri hem şüpheliyi yakalamak için robot resmini yayınladı hem de vatandaşları adama karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEK İSTİYORUZ”

Polisten yapılan resmi açıklamada, “Genç kızların ayakkabılarını hedef alarak onlara uygunsuz bir şekilde dokunduğu tespit edilen kişinin kimliğini belirlemek istiyoruz. Kurban suçluyu sarı saçlı, 20’li yaşlarında ve yaklaşık 1.70 boyunda tanımladı. Açık kırmızı, mavi ve beyaz blok renkli bir ceket, koyu renk pantolon ve mavi spor ayakkabı giyiyordu” ifadeleri kullanıldı.



