Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Şehrin her yerinde aranıyor! Polisler, kız öğrencilerin ayakkabılarını çalıp koklayan hırsızın peşine düştü

Şehrin her yerinde aranıyor! Polisler, kız öğrencilerin ayakkabılarını çalıp koklayan hırsızın peşine düştü

08.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde polisler ilginç bir hırsızlık olayının peşine düştü. Kimliği tespit edilemeyen bir adamın ilkokulun önüne giderek kız öğrencilerini ayakkabılarını çaldığı ve koklayarak olay yerinden uzaklaştığına yönelik şikayetlerin gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görgü tanıkları ve mağdur edilen küçük kızların ifadesine göre polis bir robot resim oluşturdu.

Şehrin her yerinde aranıyor! Polisler, kız öğrencilerin ayakkabılarını çalıp koklayan hırsızın peşine düştü

Polisler, genç kızları hedef alan ve onları ayaklarını koklamadan önce ayakkabılarını çıkarmaya ikna eden bir adamın peşine düştüğünü belirtti. İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde ihbarların artması üzerine polis ekipleri kız öğrencileri ayakkabılarını çıkartmaya ikna ederek onlara uygunsuz bir şekilde dokunan bir adamı yakalamak için harekete geçti. Mart ayından bu yana benzer olayların rapor edildiğini belirten polis ekipleri hem şüpheliyi yakalamak için robot resmini yayınladı hem de vatandaşları adama karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tıkladıkları iş ilanları onları ölüme götürdü! 7 kişiyi öldürdüğü tahmin edilen seri katil tutuklandıTıkladıkları iş ilanları onları ölüme götürdü! 7 kişiyi öldürdüğü tahmin edilen seri katil tutuklandı

“KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEK İSTİYORUZ”

Polisten yapılan resmi açıklamada, “Genç kızların ayakkabılarını hedef alarak onlara uygunsuz bir şekilde dokunduğu tespit edilen kişinin kimliğini belirlemek istiyoruz. Kurban suçluyu sarı saçlı, 20’li yaşlarında ve yaklaşık 1.70 boyunda tanımladı. Açık kırmızı, mavi ve beyaz blok renkli bir ceket, koyu renk pantolon ve mavi spor ayakkabı giyiyordu” ifadeleri kullanıldı.

Trende kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti! “Ben onu çekince hemen trenden indi”Trende kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti! “Ben onu çekince hemen trenden indi”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıkladıkları iş ilanları onları ölüme götürdü! Tıkladıkları iş ilanları onları ölüme götürdü!
Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”Şaşırtan açıklama! “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”
Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın! Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Tamamen üstsüz güneşlendi! Göğüslerini elleriyle kapattı

Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

İlginizi Çekebilir

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

29 yaşında 9 oğlu var! ''Asla doğum kontrol hapı kullanmam''

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.