Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!

Şeker hastalığı belirtileri kan şekerinin ne kadar yükseldiğine bağlı olarak değişir. Bazı insanlar, özellikle prediyabet veya tip 2 diyabetliler başlangıçta semptomlar yaşayamayabilir. Tip 1 diyabette semptomlar hızla ortaya çıkma ve daha şiddetli olma eğilimindedir.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şeker hastalığı vücudun kan şekeri olarak bilinen kan şekerini işleme yeteneğini etkileyen bir durumdur. Farklı diyabet türleri ortaya çıkabilir ve durumu yönetmek türüne bağlıdır. Tüm diyabet formları bir kişinin aşırı kilolu olmasından veya aktif olmayan bir yaşam tarzına öncülük etmesinden kaynaklanmaz. Aslında, bazıları çocukluktan beri vardır. Peki şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Tip 1 ve tip 2 diyabetin belirtilerinden bazıları şunlardır:

Artan susuzluk

Sık idrara çıkma

Aşırı açlık

Açıklanamayan kilo kaybı

İdrarda ketonların varlığı (ketonlar, yeterli insülin olmadığında meydana gelen kas ve yağ yıkımının bir yan ürünüdür)

Yorgunluk

Sinirlilik

Bulanık görme

Yavaş iyileşen yaralar

Diş etleri veya cilt enfeksiyonları ve vajinal enfeksiyonlar gibi sık enfeksiyonlar

Tip 1 diyabet her yaşta gelişebilir, ancak sıklıkla çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar. Tip 2 diyabet, daha yaygın tip, her yaşta gelişebilir, ancak 40 yaşından büyük insanlarda daha yaygındır.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Şeker hastalığı, kan şekeri olarak da adlandırılan kan şekeri çok yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri ana enerji kaynağınızdır ve yediğiniz yiyeceklerden gelir. Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin, yiyeceklerden elde edilen glikozun hücrelerinize girmesine yardımcı olur. Bazen vücudunuz yeterli veya hiç insülin üretmez veya insülini iyi kullanmaz. Glikoz daha sonra kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz. Zamanla, kanınızda çok fazla glikoz bulunması sağlık sorunlarına neden olabilir. Şeker hastalığının tedavisi olmasa da, diyabetinizi yönetmek ve sağlıklı kalmak için adımlar atabilirsiniz.