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Tek eş anlamlısı nedir? Tekin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.11.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili anlam ve kelime açısından oldukça zengindir. Cümle kurarken sıklıkla tekrar etmemiz gereken kelimeler olduğunda eş anlamlı kelimelerden destek alırız. Anlamdaş sözcükler yazılışları açısından ayrımlı olan ama anlamları açısından aynı olan kelimelerdir. Türkçede yer alan çoğu kelimenin eş anlamlısı yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek sözcüğü de eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Peki, tek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tek eş anlamlısı nedir? Tekin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar tarih süresince birbirleri ile her açıdan etkileşim hâlinde olmuşlardır. Her toplum iletişim halinde olduğu toplumları dil, din veya kültür yönünden etkiler. Dil açısından birbirlerini etkileyen toplumlar arasında da sıkça kelime alışverişi yaşanmaktadır ve hâlâ yaşanmaya devam eder. Türkçe de farklı dillerden geçen yabancı kökenli sözcükler açısından oldukça zengindir. Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcükler de dilimizde yer almaktadır. Tek sözcüğüyse Türkçe kökenli ve sesteş olan bir sözcüktür. Dilimizde çok yaygın olarak kullanılan tek sözcüğü TDK’ye göre birden fazla anlama gelmektedir. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • Eşi olmayan, biricik, yegâne
  • Kadeh içerisinde belirli bir ölçüde olan içki
  • Birbirlerini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerin her biri
  • Önüne getirilen cümleye istek ve özlem kavramı katar
  • Yalnızca
  • Hiç, hiçbir
  • İki ile bölünemeyen sayı
  • Sessiz, hareketsiz, uslu
Tüm eş anlamlısı nedir? Tüm eş anlamlısı nedir?

Tek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tek kelimesi Türkçe kökenli olup cümle içerisinde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Birden fazla farklı anlama gelen tek kelimesi, birden fazla da eş anlama sahiptir. Aynı zamanda sesteş olması bakımından da tek eş anlamlısı kelimeleri kullanırken tek kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Tek kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Bir
  • Biricik
  • Birlik
  • Tenha
  • Vahit
  • Yegâne
  • Yalnızca

Tek sözcüğünü kullandığımız cümlelerde kelimeyi fazla tekrar etmemek adına tekin eş anlamlısı olan sözcükleri, cümlenin anlamına ve tek kelimesinin hangi bağlamda kullanıldığına bakarak kullanabiliriz. Kelimenin eş anlamlısının doğru bağlamda kullanılması anlatımda herhangi bir bozukluğa yol açmaz.

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Tekin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tek sözcüğü dilimizde yaygın kullanıma sahip olan bir kelimedir. Tek kelimesi ve tek eş anlamlısı olan kelimeler ile farklı örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Biricik kardeşim için yapamayacağım bir şey yoktur.
  • Hayat bir defa yaşanıyor, herkesin tadını çıkarması gerekir.
  • Etrafta duyduğumuz yalnızca kendi nefes seslerimizdi, ortam çok ıssızdı.
  • Öğretmenin dediği onca şeyden birini bile anlamamış, sınavdan çok kötü not aldı.
  • Onun yegâne varlığı ailesinin soyunu devam ettirmekten ibaretti.
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