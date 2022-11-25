Tek eş anlamlısı nedir? Tekin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar tarih süresince birbirleri ile her açıdan etkileşim hâlinde olmuşlardır. Her toplum iletişim halinde olduğu toplumları dil, din veya kültür yönünden etkiler. Dil açısından birbirlerini etkileyen toplumlar arasında da sıkça kelime alışverişi yaşanmaktadır ve hâlâ yaşanmaya devam eder. Türkçe de farklı dillerden geçen yabancı kökenli sözcükler açısından oldukça zengindir. Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcükler de dilimizde yer almaktadır. Tek sözcüğüyse Türkçe kökenli ve sesteş olan bir sözcüktür. Dilimizde çok yaygın olarak kullanılan tek sözcüğü TDK’ye göre birden fazla anlama gelmektedir. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Eşi olmayan, biricik, yegâne

Kadeh içerisinde belirli bir ölçüde olan içki

Birbirlerini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerin her biri

Önüne getirilen cümleye istek ve özlem kavramı katar

Yalnızca

Hiç, hiçbir

İki ile bölünemeyen sayı

Sessiz, hareketsiz, uslu

Tek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tek kelimesi Türkçe kökenli olup cümle içerisinde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Birden fazla farklı anlama gelen tek kelimesi, birden fazla da eş anlama sahiptir. Aynı zamanda sesteş olması bakımından da tek eş anlamlısı kelimeleri kullanırken tek kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Tek kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

Bir

Biricik

Birlik

Tenha

Vahit

Yegâne

Yalnızca

Tek sözcüğünü kullandığımız cümlelerde kelimeyi fazla tekrar etmemek adına tekin eş anlamlısı olan sözcükleri, cümlenin anlamına ve tek kelimesinin hangi bağlamda kullanıldığına bakarak kullanabiliriz. Kelimenin eş anlamlısının doğru bağlamda kullanılması anlatımda herhangi bir bozukluğa yol açmaz.

Tekin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tek sözcüğü dilimizde yaygın kullanıma sahip olan bir kelimedir. Tek kelimesi ve tek eş anlamlısı olan kelimeler ile farklı örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu cümleleri şöyle sıralayabiliriz: