Seks bebekleri için özel spa merkezi açıldı! Yapay sevgilinize özel bir hediye vermek isterseniz...

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen seks bebekleri bu kez de kendileri için özel olarak sunulan bir hizmetle haberlere konu oldu. Yakın zamanda yıpranmış bebekler için onları gençleştiren ve canlandıran bir spa hizmeti sunduğunu açıklayan bir firma olan Galmato Haven, kendisini ilk ve tek resmi seks bebeği onarım merkezi olarak tanımlamasıyla dikkat çekti.

İLK GÜNKÜ GİBİ

Onarım hizmeti veren şirketin web sitesinde, "Kısa süreli bir baştan ayağa onarım, rötuş ve şımartmanın ardından, geldiği ilk günkü gibi size geri dönecek" yazılıydı. Böylelikle özel arkadaş sahipleri, yapay dostlarına onları ve kendilerini mutlu edecek bir hediye verebilecek gibi görünüyor.

STOKLARI AZALIYOR

Şirket aynı zamanda sıfır ve ikinci el bebek satışı yaparak da, henüz seks bebeğine sahip olmayan insanlara yardımcı olduğunu duyurdu. Ancak stoklarındaki azalmaya da dikkat çektiler ve müşterilerini ellerini çabuk tutmaya çağırdılar.

8500 DOLAR

Sundukları örneklerden biri firmanın en pahalı ürünü olan 8500 dolar değerindeki Harmony idi. İkinci el bir bebek olan Harmony'nin onarılan kusurularına da yer verilen ilanda, kendisine yeni bir ev aradığı yazılıydı.



