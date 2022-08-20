Rüyasında et doğradığını gördü! Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Gana’da yaşayan 47 yaşındaki Kofi Atta isimli bir adam, koltukta uyuyakaldığını ve o sırada rüyasında ailesine yemek hazırlamak için et doğramaya başladığını dile getirdi. Rüya ve gerçek hayatı birbirine karıştıran Atta eline aldığı bıçakla bir anda kendi cinsel organını kesti. Daha sonra uyandığını ve birdenbire çığlık atmaya başladığını söyleyen Atta, komşularının eve geldiğini, kendisini kanlar içinde gördüklerini ve yardım etmeye çalıştıklarını anlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan ve durumunun kritik olduğu dile getirilen Atta ameliyat için para toplamaya çalışıyor. Maddi durumunun ameliyat masraflarını karşılamak için yeterli olmadığını dile getiren Atta, BBC Pidgin'e verdiği demeçte, “Hastaneye kaldırılırken kullanılan arabanın parasını bile ödeyemedim. Ameliyat parasını nereden bulayım? Sandalyede otururken uyuyakalmışım. Uykumda önümde biraz et kestiğimi hayal ettim.Nasıl oldu bilmiyorum. Bıçağı nasıl aldım, hatırlamıyorum” dedi.



