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  4. Rüyasında et doğradığını gördü! Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Rüyasında et doğradığını gördü! Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

20.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da çiftçilik ile uğraşan 47 yaşındaki Kofi Atta, uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesince dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ağustos ayının başlarında uykuda olduğu sırada Atta, cinsel organını istemsiz bir şekilde kesti ve o zamandan beri hastanede tedavi görüyor.

Rüyasında et doğradığını gördü! Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Gana’da yaşayan 47 yaşındaki Kofi Atta isimli bir adam, koltukta uyuyakaldığını ve o sırada rüyasında ailesine yemek hazırlamak için et doğramaya başladığını dile getirdi. Rüya ve gerçek hayatı birbirine karıştıran Atta eline aldığı bıçakla bir anda kendi cinsel organını kesti. Daha sonra uyandığını ve birdenbire çığlık atmaya başladığını söyleyen Atta, komşularının eve geldiğini, kendisini kanlar içinde gördüklerini ve yardım etmeye çalıştıklarını anlattı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan ve durumunun kritik olduğu dile getirilen Atta ameliyat için para toplamaya çalışıyor. Maddi durumunun ameliyat masraflarını karşılamak için yeterli olmadığını dile getiren Atta, BBC Pidgin'e verdiği demeçte, “Hastaneye kaldırılırken kullanılan arabanın parasını bile ödeyemedim. Ameliyat parasını nereden bulayım? Sandalyede otururken uyuyakalmışım. Uykumda önümde biraz et kestiğimi hayal ettim.Nasıl oldu bilmiyorum. Bıçağı nasıl aldım, hatırlamıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gana cinsel organ
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