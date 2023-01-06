Seks hayatını anlatmıştı! Hailey Baldwin yok gibi eteğiyle dikkat çekti

Model Hailey Baldwin, seks hayatına dair yaptığı açıklamayla şaşırtmıştı. Model kocasıyla yatakta yeni pozisyonlar denediklerini de açık açık söyleyince olay olmuştu.

Model Hailey Baldwin konuşmasında "Gündüz de seviyorum ama geceleri seks yapmayı daha çok seviyorum" diyerek şaşırtmıştı.

Model bu sefer de iddialı tarzıyla gündeme geldi. Hailey Bieber, TikTok videosunda giydiği yarı şeffaf siyah bir mini elbiseyle moda ikonu statüsünü sağlamlaştırdı.

Neredeyse yok gibi olan eteğiyle görünen Hailey Baldwin transparan detaylara sahip tarzıyla cesaretini konuşturdu.



