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  4. Seks işçisi parasını ödemeyi reddeden adamı polise şikayet etti! Kolundan tutup gitmesine izin vermedi

Seks işçisi parasını ödemeyi reddeden adamı polise şikayet etti! Kolundan tutup gitmesine izin vermedi

24.01.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’nın Mankessim şehrinde bir seks işçisi ve müşterisinin karakolun önündeki tartışması yoldan geçenlerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Parasını ödemeyi reddeden adamı polise şikayet eden kadın sorunun çözülene kadar müşterisinin karakoldan ayrılmasına izin vermedi. İkili arasındaki tartışma saatlerce karakolun önünde devam etti.

Seks işçisi parasını ödemeyi reddeden adamı polise şikayet etti! Kolundan tutup gitmesine izin vermedi

Gana’nın Mankessim şehrindeki bir ilçe karakolunun önünde seks işçisi ve ismi açıklanmayan bir adam arasındaki ücret tartışması dikkatleri çekti. Adamın parayı ödemesi reddetmesi üzerine karakola başvuran kadın, kapının önünde saatlerce bekledi. Adamın gitmesini engellemek için kolundan tutan kadın hararetli bir tartışmanın odak noktası oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Çok ayıp bir hareket bu. Gerçekten kadın sonuna kadar haklı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Karakolun önündeki tartışmaya hiçbir polisin müdahale etmemesi peki?” yorumunu ekledi.

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Gana seks işçisi

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