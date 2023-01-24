Seks işçisi parasını ödemeyi reddeden adamı polise şikayet etti! Kolundan tutup gitmesine izin vermedi

Gana’nın Mankessim şehrindeki bir ilçe karakolunun önünde seks işçisi ve ismi açıklanmayan bir adam arasındaki ücret tartışması dikkatleri çekti. Adamın parayı ödemesi reddetmesi üzerine karakola başvuran kadın, kapının önünde saatlerce bekledi. Adamın gitmesini engellemek için kolundan tutan kadın hararetli bir tartışmanın odak noktası oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Çok ayıp bir hareket bu. Gerçekten kadın sonuna kadar haklı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Karakolun önündeki tartışmaya hiçbir polisin müdahale etmemesi peki?” yorumunu ekledi.