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  4. Sokak ortasında uluorta cinsel ilişkiye girdiler! Ne kendisinden haber var ne de seks işçisinden...

Sokak ortasında uluorta cinsel ilişkiye girdiler! Ne kendisinden haber var ne de seks işçisinden...

26.12.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın doğu kıyısındaki meşhur parti kasabası Pattaya'da yaşanan bir olayın tanık olan evsiz bir adam tarafından kaydedilen görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. İngiliz bir turist olduğu iddia edilen sarışın bir adamın sokak ortasında seks işçisi olduğu tahmin edilen bir adamla cinsel ilişkiye girdiği anlar herkesi şoke etti.

Sokak ortasında uluorta cinsel ilişkiye girdiler! Ne kendisinden haber var ne de seks işçisinden...

Tayland'da sarışın bir erkek ve yerli olduğu tahmin edilen bir kadın cinsel ilişkiye girerken evsiz bir adama yakalandı. Olayı görüntüleyen ve polislere bildirilen bu adam, yaptığı açıklamalar ve çektiği görüntülerle olayın gündeme oturmasına neden olurken, çiftin pervasız davranışına da ateş püskürdü.

30 DAKİKA SÜRDÜ

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İkilinin yaklaşık 30 dakika boyunca yol kenarında cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen 50 yaşındaki Suchat isimli adam, çiftin geçen arabaları hatta görmelerine rağmen onu bile umursamayacak kadar sarhoş olduklarını belirtti. Seksleri bitince ayağa kalkıp kısa bir süre konuşan çift, genç olduğu tahmin edilen sarışın adamın kadına para uzatması üzerine ayrıldı.

ARANIYORLAR

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Ayrı yönlere giden ikili konuşurken, Suchat adamın 'İngiliz' ifadesini kullandığını iddia etti. Olayı araştıran Yüzbaşı Yutthapol Boonkerd, adamın şu anda polis tarafından takip edildiğini söyledi. İngiliz olabileceğine dair bilgi aldıklarını ancak onu bulana kadar kesin olarak bilemeyeceklerini de ekledi.

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cinsel ilişki Tayland

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