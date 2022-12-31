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Yetişkin film yıldızı Reislin yine ayna pozuyla gündem yaratmayı başardı! İç çamaşırının ortası olmayınca göğüs uçlarını saçlarıyla örttü

31.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektörünün en popüler isimlerinden biri olan Reislin sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Instagram hesabında sıklıkla cesur pozlarına yer veren fenomen isim bu kez de ayna pozu geleneğini bozmadı. Ayna karşısına ortasında herhangi bir kumaş olmayan iç çamaşırıyla geçen Reislin göğüs uçlarını saçlarıyla örttü.

Yetişkin film yıldızı Reislin yine ayna pozuyla gündem yaratmayı başardı! İç çamaşırının ortası olmayınca göğüs uçlarını saçlarıyla örttü

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Reislin sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla sevenlerinin nabzını yükseltmeyi başardı. Instagram’da 600 bini aşkın takipçisi bulunan Reislin’in hayranları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla şaşkına döndü.

KENDİ ÖNLEMİNİ ALDI

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Ayna karşısında çekilen bir selfiesini yayınlayan Reislin, sütyen ve beyaz etek kombiniyle sevenlerinin karşısına çıktı. İç çamaşırının göğüslerini örten bölümünde kumaş bulunmayan Reislin önlem olarak ise göğüs uçlarını saçlarıyla örtmeyi tercih etti. Sosyal medyanın topluluk kuralları gereğince göğüs uçlarının göründüğü paylaşımlar cinsel içerikli yayın olarak kabul edilirken Reislin saçlarıyla aldığı tedbir takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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sosyal medya

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