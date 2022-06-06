Seks robotlarına yeni güncelleme! Artık 'hissedebilecekler' mi?

California Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, robotların nesnelere dokunmasını ve hissetmesini sağlayan bir yapay deri geliştirdi. Bu deri sayesinde robotların basınç ve sıcaklık gibi bazı şeyleri hissedebileceklerini iddia ettiler. Bu teknolojinin oldukça ilgi gören seks robotlarını da farklı bir boyuta ulaştıracağı tahmin ediliyor.

MAKSİMUM FAYDA İÇİN

Teknoloji, esasında robotların kirliliği tespit etmesine ve hatta bir havaalanındaki bagajları patlayıcılar için incelemesine yardımcı olmak için geliştirildi. Bu sayede robotların bir kolu kontrol etmesi ve yumuşak robot derisi sayesinde bazı şeyleri hissedebilmelerini sağlayarak onlardan maksimum faydayı sağlamak amaçlandı.

''ÇALIŞIYORUZ''

Teknolojinin arkasındaki profesörlerden biri olan Wei Gao "Modern robotlar güvenlik, tarım ve üretimde giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bu robotlara bir dokunma ve sıcaklık hissi verebilir miyiz ya da onlara patlayıcıları, kimyasalları veya bulaşıcı bakteri ve virüsler gibi biyolojik tehlikeleri de hissettirebilir miyiz diye düşündük ve bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

BİNLERCE POUND HARCANIYOR

Başlangıçta bilimsel ve güvenliğe dair amaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanan bu derinin, aynı zamanda hissetme yeteneğine sahip hiper-gerçek seks robotlarının da hayata geçirilmesine olanak tanıyabileceği düşünülüyor. Dünya çapında küçük ama adanmış bir takipçi kitlesi olan bu zevk robotlarını daha gerçekçi hale getirmek için şirketler araştırmalara binlerce pound harcadığı bildirildi.

KONSEPT AŞAMASINDA

Robotik cilt hala konsept aşamasında ve uzun süre dayanması için geliştiriliyor. Hissetmeyi sağlayan bu robot derisi akıllı konuşma yapay zekası ile birleştirilirse, seks robotlarını ciddi düzeyde bir güncelleme kazanacağı öngörülüyor.



