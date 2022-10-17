''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

Güzel model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla, sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor. Bella Hadid, bu defa eteğini kasığına kadar indirdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Bella Hadid'in paylaşımına 1 buçuk milyonun üzerinde beğeni geldi.

Bella Hadid, daha önce verdiği bir röportajda, kendisini bir seks robotu gibi hissettiğini ve kariyerinin başlarında cinsel obje olmak için elinden geleni yaptığını söylemişti.

Gece gezmelerine bile sadece öyle olması gerektiği için çıktığını belirten Hadid, ''Sanki iki tane Bella var gibi geliyor. Biri Bella, biri ise Bella Hadid'' sözleriyle sevenlerini şaşırtmıştı.

Hollandalı bir anne ve Filistinli bir babanın kızı olan Bella Hadid, yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Kız kardeşi Gigi Hadid'in yanında sönük kaldığını düşünen Bella Hadid, çocukluğu boyunca ablasını kıskandığını söylemişti.

''Hiç estetik yaptırmadım'' diyen Bella Hadid, ''Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı'' sözleriyle sosyal medyada topa tutulmuştu.

Bella Hadid'in estetiksiz halini yayınlayan sosyal medya kullanıcıları, ''Hadi oradan'', ''O burun kemerini de mi makyajla düzeltiyorsun!'' ve ''Yoldan geçen amcaya sorsan estetik yaptırdığını anlar'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

Şimdilerde dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Bella Hadid'in Instagram'da 55 milyonu aşkın takipçisi mevcut.



