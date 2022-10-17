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''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

17.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Bella Hadid, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kendi tasarımlarını giyip poz veren Bella Hadid, eteğini kasığına kadar indirdi.

Güzel model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla, sık sık magazin basınının ilgi odağı oluyor. Bella Hadid, bu defa eteğini kasığına kadar indirdiği pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

Bella Hadid mini eteğini kasıklarına kadar indirip poz verdi! 'Cinsel obje olmak için yaptım...'

Bella Hadid'in paylaşımına 1 buçuk milyonun üzerinde beğeni geldi.

Bella Hadid mini eteğini kasıklarına kadar indirip poz verdi! 'Cinsel obje olmak için yaptım...'

Bella Hadid mini eteğini kasıklarına kadar indirip poz verdi! 'Cinsel obje olmak için yaptım...'

Bella Hadid, daha önce verdiği bir röportajda, kendisini bir seks robotu gibi hissettiğini ve kariyerinin başlarında cinsel obje olmak için elinden geleni yaptığını söylemişti.

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

Gece gezmelerine bile sadece öyle olması gerektiği için çıktığını belirten Hadid, ''Sanki iki tane Bella var gibi geliyor. Biri Bella, biri ise Bella Hadid'' sözleriyle sevenlerini şaşırtmıştı.

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

Hollandalı bir anne ve Filistinli bir babanın kızı olan Bella Hadid, yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

Kız kardeşi Gigi Hadid'in yanında sönük kaldığını düşünen Bella Hadid, çocukluğu boyunca ablasını kıskandığını söylemişti.

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

''Hiç estetik yaptırmadım'' diyen Bella Hadid, ''Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum. Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum. İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı'' sözleriyle sosyal medyada topa tutulmuştu.

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

Bella Hadid'in estetiksiz halini yayınlayan sosyal medya kullanıcıları, ''Hadi oradan'', ''O burun kemerini de mi makyajla düzeltiyorsun!'' ve ''Yoldan geçen amcaya sorsan estetik yaptırdığını anlar'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

Şimdilerde dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Bella Hadid'in Instagram'da 55 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

''Seks robotu gibi hissediyorum'' diyen Bella Hadid eteğini kasığına kadar indirdi

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Bella Hadid Gigi Hadid Model aktan
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