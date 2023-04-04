Seks sembolü olduğunu söyleyen Sydney Sweeney cesur pozlarıyla mest etti! Paris Hilton dayanamadı

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Sweeney şimdilerde bir iç çamaşırı markasıyla anlaştı.

Marka için birbirinden iddialı pozlar veren Sydney Sweeney cesur pozlarıyla binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme Paris Hilton kayıtsız kalamadı. Hilton 'Bu çok seksi' yorumunda bulundu.

Sydney Sweeney, göğüslerinin okuldaki yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesinin kendisini 'dışlanmış' hissettirdiğini açıklamıştı.

25 yaşındaki ünlü oyuncu ayrıca dizideki sahneleri yüzünden seks sembolü olarak görüldüğünü de söylemişti.





