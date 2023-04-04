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  4. Seks sembolü olduğunu söyleyen Sydney Sweeney cesur pozlarıyla mest etti! Paris Hilton dayanamadı

Seks sembolü olduğunu söyleyen Sydney Sweeney cesur pozlarıyla mest etti! Paris Hilton dayanamadı

04.04.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria isimli dizide Casie karakterine hayat veren Sydney Sweeney cesur ve iddialı tarzı ile dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Sydney Sweeney bir iç çamaşırı markası için birbirinden cesur pozlar verdi. Ünlü ismin dekolteli pozlarına Paris Hilton kayıtsız kalamadı.

Seks sembolü olduğunu söyleyen Sydney Sweeney cesur pozlarıyla mest etti! Paris Hilton dayanamadı

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Sweeney şimdilerde bir iç çamaşırı markasıyla anlaştı.

Marka için birbirinden iddialı pozlar veren Sydney Sweeney cesur pozlarıyla binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme Paris Hilton kayıtsız kalamadı. Hilton 'Bu çok seksi' yorumunda bulundu.

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Sydney Sweeney, göğüslerinin okuldaki yaşıtlarının çoğundan önce gelişmesinin kendisini 'dışlanmış' hissettirdiğini açıklamıştı.

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25 yaşındaki ünlü oyuncu ayrıca dizideki sahneleri yüzünden seks sembolü olarak görüldüğünü de söylemişti.

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