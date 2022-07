Kadın cezaevinde akılalmaz olay! İki mahkumu hamile bırakınca ortalık bir anda karıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda New Jersey eyaletindeki Edna Mahan Kadın Islahevi’nde iki kadın mahkumun başka bir mahkum tarafından hamile kalması herkesi şoke etti. Erkeklerin bulunmadığı cezaevinde cinayetten 30 yıl hapis cezası alan trans birey Demi Minor, iki kadın mahkumla cinsel ilişkiye girdi ve kadınların hamile kalmasıyla gerçek ortaya çıktı.

BU SEFER DE TEK KADIN OLARAK KALDI

New York Post gazetesinin haberine göre, 27 yaşındaki Demi Minor, geçen ay Edna Mahan Kadın Islahevi’nden Burlington County'deki genç yetişkinler için bir hapishane olan Garden State Gençlik Islah Tesisine taşındı. New Jersey Islahevleri Birimi sözcüsü, New York Post'a yaptığı açıklamada trans birey Minor'un yeni cezaevinde korunaklı özel bir bölüme yerleştirildiğini söyledi.