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Seksenler dizisinin Amelie’si Zeynep Demirel, yeni yaşını süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı

10.07.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı süper mini elbiseli pozlarıyla yeni yaşını kutladı. TRT 1’de yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie karakterini canlandıran Zeynep Demirel, 32 yaşına girdi.

Seksenler dizisinin Amelie’si Zeynep Demirel, yeni yaşını süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie rolünü oynayan Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından 32. doğum gününü süper mini elbiseli pozlarıyla kutladı. 2 çocuk annesi Zeynep Demirel, kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, başrollerini Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun ve İlker Ayrık'ın canlandırdığı Seksenler dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel kocaman örümcek görünce...Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel kocaman örümcek görünce...

"KENDİMİ SEVİYORUM"

Zeynep Demirel, dün 32. doğum gününü kutladı. Pembe süper mini bir elbise tercih eden Demirel, çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Instagram'da 517 bin takipçisi bulunan Demirel, paylaşımına "O zaman happy birthday to me. Hepinizi seviyorum kendimi de seviyorum. İyi ki doğmuşum. 32 oldum" notunu ekledi.

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