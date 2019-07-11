Seksenler hakkında flaş gelişme! Birol Güven resmen açıkladı

Kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Serhat Kılıç, Ceyhun Fersoy ve Özlem Türkad gibi isimlerin bulunduğu Seksenler dizisinin sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Yapımcı Birol Güven, dizinin yeni sezon senaryosunu yazdıklarını duyurdu.

6 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında seksenli yılların aile ilişkilerini ve sıcaklığını dizisinde konu edinen Birol Güven, 'Yazmaya başladık'' diyerek dizinin 7. sezondan itibaren devam edeceğini duyurdu.

Yeni isimlerle görüşülüyor: 228. bölümüyle ekrana vedan eden Seksenler dizisinin Ekim ayında ekranda olması beklenirken, dizi oyuncuları için hem eski isimlerle görüşüldüğünü hem de yeni isimlerle anlaşıldığı öğrenildi.

SEKSENLER HANGİ KANALDA?

Hangi kanalda yayınlanacak?: Ancak dizinin 7. sezonundan itibaren hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. 6 sezon boyunca TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin, yeni sezonda da aynı kanalda yayınlanması tahmin ediliyor.

