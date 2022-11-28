Seksi güreşçi Valerie Loureda hayal gücünün sınırlarını zorladı! Tek bir çengelli iğneye güvenip...

Eski Bellator dövüşçüsü Valerie Loureda, geçtiğimiz günlerde dışarıda geçirdikleri eğlenceli bir geceden paylaştığı görüntülerle gündem oldu. Oldukça kısa ve derin bir yırtmacı olan bir elbise tercih eden Loureda'nın dekoltesini tutan tek şey bir çengelli iğneydi ve açılması halinde çırılçıplak kalması oldukça muhtemeldi.

KÖKLERİNİ KANITLADI

24 yaşındaki Loureda, aynı zamanda dövüş sanatlarıyla da uğraşan kız kardeşi Natalie ile katıldığı partiden bir video da paylaştı. O ve kardeşi, dans pistinde sergiledikleri gösteriyle Küba köklerini kanıtladılar.

Neyse ki Loureda, çılgın dans figürlerine rağmen elbisesinin azizliğine uğramadan videoyu sonlandırmayı başardı.