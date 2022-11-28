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Seksi güreşçi Valerie Loureda hayal gücünün sınırlarını zorladı! Tek bir çengelli iğneye güvenip...

28.11.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Güreşi Endüstrisi'nin önde gelen kuruluşlarından WWE'nin yıldızlarından biri olan Valerie Loureda, hayal gücüne çok az şey bıraktı. Derin yırtmacını sadece ince bir çengelli iğnenin tuttuğu dar bir elbiseyle poz veren güzel güreşçi, içki içip dans ettiği bir gecenin görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Seksi güreşçi Valerie Loureda hayal gücünün sınırlarını zorladı! Tek bir çengelli iğneye güvenip...

Eski Bellator dövüşçüsü Valerie Loureda, geçtiğimiz günlerde dışarıda geçirdikleri eğlenceli bir geceden paylaştığı görüntülerle gündem oldu. Oldukça kısa ve derin bir yırtmacı olan bir elbise tercih eden Loureda'nın dekoltesini tutan tek şey bir çengelli iğneydi ve açılması halinde çırılçıplak kalması oldukça muhtemeldi.

KÖKLERİNİ KANITLADI

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24 yaşındaki Loureda, aynı zamanda dövüş sanatlarıyla da uğraşan kız kardeşi Natalie ile katıldığı partiden bir video da paylaştı. O ve kardeşi, dans pistinde sergiledikleri gösteriyle Küba köklerini kanıtladılar.

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Neyse ki Loureda, çılgın dans figürlerine rağmen elbisesinin azizliğine uğramadan videoyu sonlandırmayı başardı.

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Güreş

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