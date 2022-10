Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Şov esnasında göğüsleri açılınca...

Eski WWE yıldızlarından biri olan Maryse Mizanian, ring içi rakibi ve eşi olan The Miz'in doğumgünü kutlaması için programa katıldı. Ancak parti, Miz'e saldıran ve onu boğmaya çalışan bir başka güreşçi Dexter Lumis tarafından sabote edildi.

İki kez kadın şampiyonu olan Maryse kocasına yardım etmeye çalıştı ama Lumis ve eşinin dövüşü esnasında itildi ve doğum günü pastasının üzerine yüzüstü düştü. Miz sonunda kaçarak sahne arkasına koştu ve eşi Mizanin'i ringde Lumis ile yalnız bıraktı.

Maryse de tüm öfkesine rağmen geri çekildi ve Lumis'i pistte yalnız bıraktı. Ancak eski Divas Şampiyonu, ringden inerken, dekolteli elbisesi nedeniyle ufak bir kaza yaşadı ve göğüsleri açıldı. Neyse ki kameralar durumu hızla fark edip açılarını değiştirdiler.

İşte o görüntüler:

.@MaryseMizanin throws a birthday celebration for @mikethemiz, and it inevitably gets crashed by @DexterWWE. #WWERaw pic.twitter.com/OZYpaXiXj9