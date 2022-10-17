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Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Şov esnasında göğüsleri açılınca...

17.10.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Güreşi Endüstrisi'nin önde gelen kuruluşlarından WWE'nin önde gelen TV programlarından “Monday Night RAW”ın sezon galası olaylı geçti. Eşi The Miz'in doğum günü kutlaması için programa katılan Maryse Mizanian, doğum günü kutlamasında yaşanan arbede esnasında elbisesinin azizliğe uğradı ve göğüsleri açılırken kameralara yakalandı.

Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Şov esnasında göğüsleri açılınca...

Eski WWE yıldızlarından biri olan Maryse Mizanian, ring içi rakibi ve eşi olan The Miz'in doğumgünü kutlaması için programa katıldı. Ancak parti, Miz'e saldıran ve onu boğmaya çalışan bir başka güreşçi Dexter Lumis tarafından sabote edildi.

PASTANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

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İki kez kadın şampiyonu olan Maryse kocasına yardım etmeye çalıştı ama Lumis ve eşinin dövüşü esnasında itildi ve doğum günü pastasının üzerine yüzüstü düştü. Miz sonunda kaçarak sahne arkasına koştu ve eşi Mizanin'i ringde Lumis ile yalnız bıraktı.

GÖĞÜSLERİ AÇILDI

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Maryse de tüm öfkesine rağmen geri çekildi ve Lumis'i pistte yalnız bıraktı. Ancak eski Divas Şampiyonu, ringden inerken, dekolteli elbisesi nedeniyle ufak bir kaza yaşadı ve göğüsleri açıldı. Neyse ki kameralar durumu hızla fark edip açılarını değiştirdiler.

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İşte o görüntüler:


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Anahtar Kelimeler:
Güreş wwe dünya frikik
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