Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll Dünya Kupası’nın sınırlarını zorlamaya devam ediyor! Kıyafeti “saygısızlık” olarak değerlendirilmişti ama açıldıkça açıldı

Eski Hırvatistan Güzeli Ivana Knöll, ülkelerin arasındaki maçlar kadar giydiği kıyafetlerle sosyal medyada gündem olmayı başardı. Dünya Kupası kıyafetleri saygısız olarak adlandırılan Knöll, seçtiği yeni elbisesiyle yeniden viral oldu. Sosyal medya fenomeni ve futbol fanatiği, Hırvatistan'ın Kanada ile karşı oynadığı maçın öncesinde stadyumda dekolteli bir kıyafetle boy gösterdi. Yerel geleneklere aykırı olduğu için eleştirilen Knöll, sınırları zorlamaya devam edeceğini söyledi.

“EN SEKSİ HAYRAN”

Dünya Kupası’nın en seksi hayranı olarak kabul edilen Knöll, Pazar günü ülkesini desteklemek için Khalifa Uluslararası Stadyumu'ndaki yerini aldı. Hırvatistan bayraklarının desenlerinden oluşan dekolteli bir kıyafetle poz veren Knöll, sosyal medyadan gelen eleştirilere aldırış etmedi.

Katar turizm otoritesi Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamada, "Ziyaretçilerin (kadınların yanı sıra erkeklerin) toplum içinde aşırı açık giysilerden kaçınarak yerel kültüre saygı göstermeleri bekleniyor” ifadelerini kullanmıştı.