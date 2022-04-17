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Selahattin Paşalı 7 aylık hamile Lara Tümer ile evlendi! "Damat da gelinlik giymiş"

17.04.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 'Kalp Atışı', 'Leke', 'Babil' ve 'Aşk 101' gibi dizilerde rol alan Selahattin Paşalı, 7 aylık hamile olan sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da evlendi. Paşalı'nın düğünde tercih ettiği kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.

Selahattin Paşalı 7 aylık hamile Lara Tümer ile evlendi! "Damat da gelinlik giymiş"

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Selahattin Paşalı, hamile olan sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da evlendi. Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Selahattin Paşalı'nın düğündeki kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.

Selahattin Paşalı'nın tarzına gelen yorumların bazıları şöyle:

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  • Damat da gelin olmuş
  • Acele etmeselerdi çocuğunda fikri önemli sonuçta
  • İkisinin gelinliğine de bayıldım

ktl

  • Sünnet kıyafeti ne alaka
  • Damat niye gelinlik giymiş


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