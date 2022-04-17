Selahattin Paşalı 7 aylık hamile Lara Tümer ile evlendi! "Damat da gelinlik giymiş"

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Selahattin Paşalı, hamile olan sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da evlendi. Paşalı ile Tümer, sade bir törenle nikah masasına oturdu.
Aileleri ve yakın arkadaşları ikiliyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Selahattin Paşalı'nın düğündeki kıyafeti sosyal medyanın diline düştü.
Selahattin Paşalı'nın tarzına gelen yorumların bazıları şöyle:
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