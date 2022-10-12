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Selami Şahin'in itirafları yürek sızlattı! "Tuvalet temizledim..."

12.10.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan Selami Şahin, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. 50 yılı aşkın sanat hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini anlattı.

Selami Şahin'in itirafları yürek sızlattı! "Tuvalet temizledim..."

Türk müzisyen, besteci ve söz yazarı Selami Şahin, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazındı. Kariyeriyle sık sık gündem olan sanatçı, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Şahin, "Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben 38 yıldır evliyim, iki oğlum bir kızım var. Çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Eşim benim için çok önemli. Bence insan, kendisine yapılmasını istemediği şeyi, başkasına yapmamalıdır" dedi.

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"15 YAŞINDA EVDEN AYRILDIM"

İstanbul'a ilk gelişinde yaşadıklarına da değinen Şahin, şunları söyledi: "Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım.

İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim"

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"YATACAK YERİM YOKTU"

İstanbul'da çalışacak ve yatacak bir yerinin olmadığını söyleyen şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatacak yerim yok, çalışmam lazım. Lokantacıya, ütücüye sordum; 'işçi lazım mı?', değil.

'Ben şarkıcı olamaya geldim. Annem babam çok fakir. 'Onlara bakmam, çalışmam lazım' dedim. Kocasını çağırdı. Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat etti. Otelin sahibesi 'Sevdim bu çocuğu' diyerek, beni işe aldı. Otelin üst katında halıların, kilimlerin üzerinde yatıyordum.

"TUVALET TEMİZLEDİM, ÜTÜ ÖĞRENDİM..."

Tuvalet temizledim, yatak düzelttim, ütü öğrendim. Tarlabaşı'nda lokantada komilik yaptım. Kapıyı kilitliyorlardı, divanın üzerinde yatıyordum. Köy küloduma cep diktim, soğan ekmek yiyordum, kazandığım parayı da anneme ve babama gönderiyordum"
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"NE OLUR AMCA BANA PLAK YAPIN"

Tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini de izleyicilerle paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: "17 yaşını bitirmek üzereyken ünlendim. Plakçılık o zaman Sirkeci'de bir iş hanındaydı. Orada iş buldum. Bestecilere 'Ne olur amca bana plak yapın' dedim.

'Oğlum sen burada işçisin. Nota da bilmiyorsun' dediler. Yoksa işten ayrılacağımı söyledim. Patron 'Çocuğun sesini bir dinleyin' dedi. Dinlediler ve 'Böyle bir şey olamaz' dediler.

Üçüncü 45'likte ünlü oldum. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Hayatımın ilk bestesi, 1969-1970 yılında 'Yalancı dünya gibi yalancısın' (Sen Mevsimler Gibisin). Bu besteyle Altın Kelebek ödülünü aldım"

"NOTALARI KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM"

Ünlü şarkıcı çocukluğuna dair "Yolculuğa 16 yaşında başladım. Ailem çok fakirdi. Kazandığım para ile soğan ekmek yiyor, geri kalanını aileme yolluyordum. Şarkıcılık yapmak istiyordum. Notaları kendi kendime kitaplardan öğrendim. Şimdi 350 bestem var, 250'si hit" ifadelerini kullandı.

"BEN HER TÜRLÜ MÜZİĞİ DİNLİYORUM"

Düvenci'nin "Hangi tür müzik dinlersiniz?" sorusuna Şahin "Ben her türlü müziği dinliyorum" dedi ve farklı tür şarkılar seslendirdi. Müzisyen, "Zeki Müren 40-50 şarkımı seslendirdi. Benden kim eser isterse onun sesine göre düşünürüm" dedi.

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