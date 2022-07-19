Selçuk Ural oğlu Hakan Ural için "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Nagihan Karadere'den olay paylaşım

Selçuk Ural oğlu Hakan Ural hakkında konuşunca gündeme bomba gibi düştü. Selçuk Ural konuşmasında "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" dedi.

Selçuk Ural'ın sözleri Hakan Ural'ın bir dönem kendisine kötü yorumlar yaptığı Nagihan Karadere'nin de gündemine girdi. Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere paylaşımında "Zamanında benim için evlat olsa sevilmez demiştin. Şimdi evlat olarak sevilmeyen birisin… Hakan Ural ilahi adalet tecelli etti!" dedi.

SURVIVOR NAGİHAN: KİMSENİN AHI KİMSEDE KALMIYOR!

Survivor Nagihan daha sonrasındaki paylaşımında ise "Kurban olduğum Allah’ım canımı yakanları hep bana bir bir gösterdi. Hem de hiç şaşmadan gösterdi. Kolay kolay ah etmem sadece Allah’a havale ederim. Kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Çok şükür vicdanım çok rahat daha neler neler göreceğim bundan hiç şüphem yok!" yorumunda bulundu.



