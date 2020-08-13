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Selçuk Yöntem'den güldüren paylaşım! 'Gözlerini Oktay Kaynarca’dan almış…'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen halen güncelliğini koruyan Aşk-ı Memnu dizisinin yıldızı Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımı ile gülümsetti. Yöntem paylaşımında arkadaşı Oktay Kaynarca'ye gönderme yaptı.

Selçuk Yöntem'den güldüren paylaşım! 'Gözlerini Oktay Kaynarca’dan almış…'

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Çoğunlukla gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunmayı tercih eden Yöntem, bu defa bir ev ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Meslektaşı ve arkadaşı Oktay Kaynarca’yı ziyarete giden Selçuk Yöntem, burada Kaynarca’nın kedisi Miu’yu sevmeyi ve onunla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

selcuk-yontem-instagram

Selçuk Yöntem, Instagram hesabından paylaştığı kedili fotoğrafının altına: “Oktay Kaynarca’nın kedisi Miu, gözlerini Oktay’dan almış” notunu düştü.

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