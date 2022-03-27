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Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması! Kenan Işık son durumu...

27.03.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır komada olan Kenan Işık son durumu sık sık merak konusu oluyor. Son olarak Selçuk Yöntem Kenan Işık açıklaması yapınca yine ünlü oyuncunun son durumu merak konusu oldu. Selçuk Yöntem Kenan Işık ve 'Kim Milyoner Olmak İster' itirafıyla gündeme geldi.

Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması! Kenan Işık son durumu...

Kenan Işık son durumu yine gündeme geldi. 2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı dengesini kaybederek yere düştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren Kenan Işık o günden beri komada. Oyuncu Selçuk Yöntem katıldığı 'Vapurda Çay Simit Sohbet' programında meslektaşı hakkında konuştu.

Selçuk Yöntem, bir dönem kendisi gibi 'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık'la ilgili açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık’ı izlediği zamanları anlattı.

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KENAN IŞIK İTİRAFI

“Yarışmayı seyrederken Kenan Işık’tan başkası sunamaz diyordum” açıklamasını yapan Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.

Yöntem, “Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.

Kenan Işık son hali konuşuluyor! &quot;Yaralar çıkar, zayıflama olur ama...&quot;Kenan Işık son hali konuşuluyor! "Yaralar çıkar, zayıflama olur ama..."

KENAN IŞIK SON DURUMU

Bu açıklamalardan sonra Kenan Işık'ın son durumu merak konusu oldu. Ozan Zeybek, geçtiğimiz ay Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlatmıştı: Sekiz yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

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Kenan Işık Selçuk Yöntem
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