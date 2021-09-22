Selçuk Yöntem kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Selçuk Yöntem'in filmleri ve dizileri

Ekranların tanınan simalarından biri olan Yöntem, 1994'te İrfan Yalçın'ın "Aşağıdakiler" isimli oyununun, 1995'te ise Savaş Dinçel'in "Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye" isimli oyununun yönetmenliğini üstlendi. Usta oyuncu Yöntem, bu oyun ile "Övgüye Değer Yönetmen" ödülünün sahibi oldu. Yöntem 4 Eylül 2008'de yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Adnan Ziyagil" rolü ile başarısına başarı kattı.

SELÇUK YÖNTEM KİMDİR?

13 Temmuz 1953, Eyüpsultan, İstanbul doğumlu Selçuk Yöntem 68 yaşındadır. Türk oyuncu ve sunucudur olan Yöntem 1997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner'in "Ay Işığında Şamata" isimli oyununu yönetti. 1986-1987 tiyatro sezonunda "Dört Mevsim" isimli oyun ile "Övgüye Değer Erkek Oyuncu" ödülünü, 1988-1989 tiyatro sezonunda "Peynirli Yumurta" isimli oyunla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1990 -1991 tiyatro sezonunda ise Deli Dumrul'daki rolü ile "Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Yöntem TRT İstanbul Radyosu'nun hazırladığı radyo oyunlarında da rol aldı.

Birçok dizi ve sinema projesine imza atan Yöntem, "C Blok" isimli film ile "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Bir zamanlara damga vuran "Deli Yürek" dizisinde "Bozo" tiplemesinin ardından Yöntem, 2003'te Kurtlar Vadisi dizisinde "Aslan Akbey" rolünü canlandırdı.

2008'de Aşk-ı Memnu dizisindeki "Adnan Ziyagil" karakteri ile ekranlarda yerini alan Yöntem 400'ü aşkın bölüm sunduğu "Büyük Risk" isimli bilgi yarışmasına Star TV'de başlamış ve Show TV'de devam etmiştir. 2013'te ise ATV'de yayınlanan "Bugünün Saraylısı" isimli dizide "Ata Katipoğlu rolünü oynadı. Ünlü isim Yöntem, "Kim Milyoner Olmak İster?" programının 4. sezon sunuculuğunu da yaptı.

İŞTE SELÇUK YÖNTEM'İN DİZİLERİ

1984 - Ellis Adası

1993 - Süper Baba Celal

1994 - Şehnaz Tango

1998 - Ateş Dansı (Nuri)

2002 - Deli Yürek (Bozo)

1998 - Çiçeği Büyütmek

1998 - Sıcak Saatler (Süleyman Uslu)

1999 - Çatısız Kadınlar (Ahmet)

1999 - Kimsecikler

2000 - Taksim-İstanbul

2000 - Üzgünüm Leyla (Taksi Şoförü Orhan)

2000 - Şaşı Felek Çıkmazı (Hilmi)

2003-2004 - Kurtlar Vadisi (Aslan Akbey)

2004 - 24 Saat (Başkomiser Ahmet)

2004 - Çalınan Ceset (Ahmet)

2005 - Rüzgarlı Bahçe (Çınar)

2006 - Kız Babası (Rıza Kılıç)

2006 - Kuşdili (Şükrü)

2007 - Sardunya Sokağı (İrfan)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Aziz)

2008 - Alia (Emniyet Müdürü)

2008 - Aşk-ı Memnu (Adnan Ziyagil)

2011 - Mazi Kalbimde Yaradır (Rauf Bey)

2012 - Uçurum (Arif)

2013 - Bugünün Saraylısı (Ata)

2015 - Güneşin Kızları (Konuk Oyuncu)

2014-2017 - Kim Milyoner Olmak İster? (Sunucu)

2017-2018 - Milyonluk Resim (Sunucu)

2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fedailerin Gerçek Lideri)

SELÇUK YÖNTEM FİLMLERİ