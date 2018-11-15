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Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay'la sokakta kalmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

Selçuk Yöntem, Esra Oflaz Güvenkaya’nın ‘Senin Mucizen’ programına konuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan Yöntem, ilk eşi Zuhal Olcay’la Londra maceralarını da anlattı

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay'la sokakta kalmış

1976 yılında ilk evliliğini Zuhal Olcay’la yapan Yöntem, “Zuhal ile konservatuvardan sonra Londra’ya gittik. Garsonluk da yaptık, bulaşık da yıkadık. Londra’da yaşadığımız evde soba arızası yüzünden elektrik sistemi yandı. Ev sahibi evi boşaltmamızı istedi. Sokakta kaldık” dedi. İstanbul’a döndükten sonra evliliklerinin bittiğini dile getiren oyuncu, “İstanbul’a döndükten 2-3 yıl sonra ayrıldık, ama hâlâ çok iyi dostuz. İkinci evliliğimi Cihan Yöntem’le yaptım” şeklinde konuştu.

“YÜREKTEN SEVGİ PAYLAŞIMI VARSA SORUN YOK”

Usta sanatçı, fenomen dizi ‘Aşk-ı Memnu’da hayat verdiği ‘Adnan’ karakterinin kendinden küçük biriyle evlenmesiyle ilgili soruyu şöyle cevapladı:

“25 yaşındaki bir insan, illa 29-30 yaşındaki bir insanla mı birlikte olmalı, böyle bir kanun mu var? Yok. Yürekten bir sevgi paylaşımı varsa bir sorun görmüyorum. Karşılıklı sevginin yaşla ilgisi yok.”

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Anahtar Kelimeler:
selçuk yöntem Zuhal Olcay

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