Selda Bağcan: El verdiğim çok isim var...

Usta sanatçı Selda Bağcan, "Karantinanın başlarında iyi değildim ama bu albüm çıkınca moralim bir anda düzeliverdi. Ürettikçe dinçleşiyorum. Kimse şu süreçte bir şey yapmazken ben yapmak istedim" dedi. Çok kısa sürede hem müzik marketlerde CD ve Plak olarak hem de dijital platformlarda Selda Bağcan '40 Yılın 40 Şarkısı 2' satış listelerinde ilk sıraya yerleşti.

Müzik otoriteleri ve müzik severler tarafından tarafından da aldığı güzel yorumlar karşısında da çok mutlu olduğunu dile getiren Selda Bağcan, kendine bir veliaht seçip seçmediğini de "Veliahttım var mı ? Bu ağır bir söylem olur ve benim seçebileceğim bir şey değil. Fakat yeğenim Serenad Bağcan çok iyi yetişiyor. El verdiğim çok isim var. Ben yardım etmeyi severim. Tüm sanatçılarımızdan memnunum." diye konuştu.

