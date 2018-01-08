MAGAZİN

Selda Bağcan’a hırsızlık şoku!

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 12:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sanatçı Selda Bağcan'ın İstanbul Unkapanı'ndaki 'Majör Müzik' isimli firması soyuldu.

Selda Bağcan’a hırsızlık şoku!

Yaptığı müzikle dünya çapında tanınan bir isim olan Selda Bağcan geride bıraktığımız günlerde hırsız şoku yaşadı. Sabah’ın haberine göre, Bağcan’ın ofisindeki kasası açılarak 8 bin Euro’su çalındı. Fatih Polis Merkezi’ne olay sonrasında başvuruda bulunan Selda Bağcan hırsızlık olayının nasıl yaşandığını şöyle anlattı: “Ofisteki bilgisayar bozulduğu için tamirci çağırdım, tamirci genç işini bitirip ofisten ayrıldıktan bir süre sonra kasanın açılmış olduğunu gördüm”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Selda Bağcan’ın ihbarı üzerine harekete geçen polis verilen eşkal üzerinden soruşturma başlattı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selda bağcan hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Münir Özkul'un ölümünün ardından... Nagehan Alçı'dan olay sözler

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

Temizlik işi için çağırdı tecavüz etti

O şimdi bambaşka biri oldu

O şimdi bambaşka biri oldu

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Seren Serengil 100 bin TL’lik tazminat istiyor!

Seren Serengil 100 bin TL’lik tazminat istiyor!

Elçin Sangu'dan ters köşe! Dişleriyle şaşırttı

Elçin Sangu'dan ters köşe! Dişleriyle şaşırttı

Rus kedicik dansıyla Adnan Oktar'ı mest etti

Rus kedicik dansıyla Adnan Oktar'ı mest etti

Şeyma Subaşı'ndan Ahmet Hakan'a videolu yanıt

Şeyma Subaşı'ndan Ahmet Hakan'a videolu yanıt

Murat Dalkılıç Tayland'da stres atıyor

Murat Dalkılıç Tayland'da stres atıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.