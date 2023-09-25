Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler: Mutsuz; fit kadınları kıskanıyor!

Işın Karaca'nın daha önce sesini eleştirdiği Selen Görgüzel canlı yayında olay sözlere imza attı. Selen Görgüzel, Işın Karaca-Demet Akalın arasındaki gerilime dair yaptığı yorumla olay oldu.

Görgüzel yorumcusu olduğu yayında "Niye böyle bir müzik otoritesi gibi her şeye yorumda bulunuyor. Sivri konuşunca haber olacak biliyor, kimse ona sen anırarak şarkı söylüyorsun demiyor ama... Sesi eyvallah kuvvetli ama o kadar duyuyorum ki sürekli bir anırma hali" diyerek olay oldu.

Hızını alamayan Selen Görgüzel daha sonra ise "Oturuyorsun orada, sürekli eleştiriyorsun... Genel anlamda Işın Karaca'nın kadına karşı... Bir kadını da onore ettiğini görmedim. Işın Karaca mutsuz, kendini beğenmiyor. Kadın olarak mutsuz olduğundan hasımsız. Kendini de beğenmiyor, fit kadınlara agresifleşiyor" diyerek dikkat çekti.