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Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler: Mutsuz; fit kadınları kıskanıyor!

25.09.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının mart ayında yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliklerini bitiren Selen Görgüzel yorumculuk yaptığı yayında Işın Karaca'yı hedef aldı. Görgüzel "Işın Karaca, kadın olarak mutsuz; fit kadınları kıskanıyor!” diyerek şoke etti.

Işın Karaca'nın daha önce sesini eleştirdiği Selen Görgüzel canlı yayında olay sözlere imza attı. Selen Görgüzel, Işın Karaca-Demet Akalın arasındaki gerilime dair yaptığı yorumla olay oldu.

Görgüzel yorumcusu olduğu yayında "Niye böyle bir müzik otoritesi gibi her şeye yorumda bulunuyor. Sivri konuşunca haber olacak biliyor, kimse ona sen anırarak şarkı söylüyorsun demiyor ama... Sesi eyvallah kuvvetli ama o kadar duyuyorum ki sürekli bir anırma hali" diyerek olay oldu.

Ekran Alıntısı

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Hızını alamayan Selen Görgüzel daha sonra ise "Oturuyorsun orada, sürekli eleştiriyorsun... Genel anlamda Işın Karaca'nın kadına karşı... Bir kadını da onore ettiğini görmedim. Işın Karaca mutsuz, kendini beğenmiyor. Kadın olarak mutsuz olduğundan hasımsız. Kendini de beğenmiyor, fit kadınlara agresifleşiyor" diyerek dikkat çekti.

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