Selen Görgüzel'den sandalye dansı yorumu: Kendimi şımartmak istedim

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa programına konuk oldu. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Görgüzel sosyal medyayı sallayan dansıyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü isim "Profesyonel yapmak istedim, şarkı söylerken vücudunu kullanmak da çok önemli. Biraz da sandalye dansını merak da ettim; hiç yapan da olmadı. İlk ders de hoca çok iyi deyince; kendimi paylaşıp şımartmak istedim" dedi.

'HERKES BOŞ KONUŞUYOR'

Selen Görgüzel paylaşımlarına yapılan yorumlar için ise şunu söyledi: "Belki dokunabilirim diye yorumlara yanıt veriyorum. Herkes boş konuşuyor. Belki sevgiyle dokunursam onun hayatında bir şey değiştiririm diyorum ama alıyorum ağzımın payını."

Selen Görgüzel geçen yaz olay olan bikinili pozlarına dair de yapılan yorumlara yanıt verdi! 39

yaşındaki güzel, "Kendi programımda Hamdi'ye bunu sordum. Çünkü aramızda bunları hiç konuşmuyoruz, böyle bir gündemimiz hiç olmuyor. Eşim 'Sen orada eğleniyorsun, mutlusun. Sen kendinsen eminsen ben de senden eminim. Sanal dünya yalan dünya' karşılığını verdi" dedi.

Görgüzel, Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ı kıskandığı ve onunla yarıştığına dair iddialara ise "Zeynep'i ben doğurmuş olsam bu kadar bana benzerdi. Enerjimiz çok tutuyor. Öyle bir şey olamaz" dedi.



