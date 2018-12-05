MAGAZİN

Selen Görgüzel'den sandalye dansı yorumu: Kendimi şımartmak istedim

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa programında samimi açıklamalar yaptı. Selen Görgüzel seksi dans videosu hakkında da konuştu.

Selen Görgüzel'den sandalye dansı yorumu: Kendimi şımartmak istedim

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa programına konuk oldu. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Görgüzel sosyal medyayı sallayan dansıyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü isim "Profesyonel yapmak istedim, şarkı söylerken vücudunu kullanmak da çok önemli. Biraz da sandalye dansını merak da ettim; hiç yapan da olmadı. İlk ders de hoca çok iyi deyince; kendimi paylaşıp şımartmak istedim" dedi.

'HERKES BOŞ KONUŞUYOR'

Selen Görgüzel paylaşımlarına yapılan yorumlar için ise şunu söyledi: "Belki dokunabilirim diye yorumlara yanıt veriyorum. Herkes boş konuşuyor. Belki sevgiyle dokunursam onun hayatında bir şey değiştiririm diyorum ama alıyorum ağzımın payını."

Capture

Selen Görgüzel geçen yaz olay olan bikinili pozlarına dair de yapılan yorumlara yanıt verdi! 39
yaşındaki güzel, "Kendi programımda Hamdi'ye bunu sordum. Çünkü aramızda bunları hiç konuşmuyoruz, böyle bir gündemimiz hiç olmuyor. Eşim 'Sen orada eğleniyorsun, mutlusun. Sen kendinsen eminsen ben de senden eminim. Sanal dünya yalan dünya' karşılığını verdi" dedi.

Görgüzel, Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ı kıskandığı ve onunla yarıştığına dair iddialara ise "Zeynep'i ben doğurmuş olsam bu kadar bana benzerdi. Enerjimiz çok tutuyor. Öyle bir şey olamaz" dedi.


PARTNERApple 2018 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı!Apple 2018 yılının en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı!
Olay sözler: Çok kıro geliyorOlay sözler: Çok kıro geliyor
Ozan Güven rolüne büründüOzan Güven rolüne büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selen görgüzel Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Selen Görgüzel dans

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Ünlü anket şirketinden siyasi kulisleri sallayacak iddia!

Ünlü anket şirketinden siyasi kulisleri sallayacak iddia!

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Ünlü şarkıcıya kırmızı halı şoku! Bu kıyafete 5 yıl hapis

Ünlü şarkıcıya kırmızı halı şoku! Bu kıyafete 5 yıl hapis

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülben Ergen-Yeşim Salkım kavgası sürüyor

Kavga sürüyor! 'Araya giren dayağı yer!'

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Ayrılık iddialarına yanıt verdi

Aleyna Tilki yine olay olmayı başardı: Kıro

Olay sözler: Çok kıro geliyor

Ozan Güven rolüne büründü

Ozan Güven rolüne büründü

Hatice'den İrem Derici'ye olay cevap: O sarkmış kalçayla...

Olay yanıt: O sarkmış kalçayla...

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'den bebek açıklaması

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.