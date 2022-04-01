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Selen Görgüzel'in dekoltesi Gülşen'den iddialı bulundu! Teşekkür etti

01.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel Kuruçeşme'de bir mekanda sahneye çıktı. Kendini işine veren Görgüzel göğüs dekoltesiyle Gülşen'den bile iddialı bulundu. Selen Görgüzel yorumlara teşekkür ederek yanıt verdi.

Selen Görgüzel'in dekoltesi Gülşen'den iddialı bulundu! Teşekkür etti

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliği 10 dakikada biten Selen Görgüzel zor günleri sahnede atlatıyor. Kendini işine veren oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel sahne tarzıyla da dikkat çekiyor. Sahnede iddialı olmayı seven şarkıcı son olarak Kuruçeşme'de sahne aldı.

Modacı Rufat İsmail tasarımı iddialı bir kıyafet ile sahneye çıkan şarkıcı, gece boyunca tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Son zamanların en çok konuşulan konularından biri olan sahne kostümlerine yeni bir soluk getiren Selen Görgüzel, kendisine dinlemeye gelen misafirlerinin "Gülşen'den daha cesursun" demesi üzerine "Teşekkür ederim' dedi.

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Selen Görgüzel hem göğüs dekoltesi hem de kasığına kadar olan yırtmacıyla takipçilerinden de tam not aldı.

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