MAGAZİN

Selena Gomez'den eleştirilere ince ayar

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Instagram'dan anlamlı bir paylaşım yaptı... Selena Gomez'in son hali çok konuşulmuştu

Selena Gomez'den eleştirilere ince ayar

Selena Gomez’in attığı her adım sosyal medya ve basın tarafından takip ediliyor. Çoğu zaman bu haberlere sessiz kalan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde vücudunu eleştirenlere karşı sessizliğini bozdu. Avustralya’da arkadaşları ile bir tekne gezintisine çıkan Gomez, bikinili fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Bu paparazzi fotoğraflarında Selena Gomez’in kilo alıp almadığı konusunda sayısız yorum yapıldı.

VÜCUDUNU ELEŞTİRENLERE YANIT VERDİ

Yorumlar yapılmaya başlandıktan birkaç saat sonra, Gomez Instagram’dan vücudunu eleştirenlere konuştu. Paparazzi fotoğraflarının çekildiği günün kendi versiyonunu yayınlayan Gomez, böbrek ameliyatı izini gösterirken, teknede geçirdiği güzel zamanı takipçileri ile paylaştı.

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“Güzellik efsanesi- fiziksel mükemmellik ve toplumun kusursuz güzelliği fikrinin imkansız tanımını yerine getirmeye çalışırken, modern kadını sonsuz umutsuzluk ve nefret döngüsüne sokar. Kendi sağlığıma dikkat etmeyi seçtim çünkü kimseye birşey kanıtlamak istemiyorum,” diye paylaşan Gomez, vücudunu eleştirenlere kibarca gönderme yaptı.

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