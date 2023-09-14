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Selena Gomez'in dekoltesi sosyal medyanın diline düşünce... "Bir daha asla..."

14.09.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın en popüler isimlerden şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, geçtiğimiz gün MTV Video Müzik Ödülleri gecesine katıldı. Kırmızı dantel detaylı bir elbise tercih eden Selena Gomez'in dekoltesi olay oldu. Ünlü isim de kendisini eleştirmekten geri durmadı.

"Only Murders in the Building" dizisinde boy gösteren şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

New Jersey'de gerçekleşenMTV Video Müzik Ödülleri'ne katılan Selena Gomez, göğüs ve bacak dekoltesiyle nefes kesti. Seçimini tamamen dantel detayından yana kullanan yıldız, saçlarında ise elbisenin aksine daha sade bir model tercih etti.

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Selena Gomez, gecede meslektaşı Sofia Carson'la poz vermeyi de ihmal etmedi. Bu poz ise sosyal medyayı salladı. Şarkıcının derin göğüs dekoltesi sosyal medyada tepkilere de sebep olunca şarkıcıdan yorum gecikmedi.

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Selena Gomez tarzı gündem olunca "Bir daha asla bir meme olmayacağım. Sırf kendim olduğum için alay konusu olmaktansa hiç hareket etmeden dümdüz oturmayı tercih ederim. Sevgiler" dedi.

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