MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selena Gomez kilosuyla ilgili gelen yorumlara yanıtıyla gündem oldu

Selena Gomez kilosuyla ilgili gelen yorumlara yanıtıyla gündem oldu

12.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Selena Gomez, yayınladığı video ile yorumları umursamadığını ve her haliyle kendini kabul ettiğini açıkladı.

Selena Gomez kilosuyla ilgili gelen yorumlara yanıtıyla gündem oldu

Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, değişen vücudu ve aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi. 29 yaşındaki şarkıcı zayıf kalmaya çalıştığını ama canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

“Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak” açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.

Ekran Alıntısı

'Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş’ gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, “Ben bu halimle mükemmelim” diyerek tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sızdırılan kasedi küçük oğlu buldu! Şoke olduSızdırılan kasedi küçük oğlu buldu! Şoke oldu
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"
Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"
Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?

Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.