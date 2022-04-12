Selena Gomez kilosuyla ilgili gelen yorumlara yanıtıyla gündem oldu

Şu sıralar TikTok’u aktif bir şekilde kullanan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, değişen vücudu ve aldığı kilolar nedeniyle gelen eleştirilere cevap verdi. 29 yaşındaki şarkıcı zayıf kalmaya çalıştığını ama canı bir şeyler yemek istediğinde kendine engel olmadığını ve yiyeceklerin tadını çıkardığını belirtti.

“Ama dürüst olmak gerekirse kilomu umursamıyorum çünkü insanlar her zaman eleştirecek bir şeyler bulacak” açıklamasında bulunan Gomez, geçtiğimiz yıllarda da kilosuyla ilgili gelen eleştirilerin çok beklenmedik olduğunu ve bu kadar kötü yorumlarla karşılaşmayı beklemediğini belirtmişti.

'Çok zayıfsın, çok kilolusun, bu sana küçük gelmiş’ gibi yorumları artık umursamadığını belirten Gomez, “Ben bu halimle mükemmelim” diyerek tüm eleştirileri yok saydığını vurguladı.



