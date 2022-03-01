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Selena Gomez kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Selena Gomez şarkıları nelerdir?

01.03.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena Gomez 2022 SAG Ödülleri'nde düştü. Basında yer alan haberlerin ardından ünlü şarkıcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Selena Gomez bir kez daha gündem oldu. Peki Selena Gomez kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Selena Gomez şarkıları nelerdir? İşte Selena Gomez'in hayatı ve biyografisi...

Selena Gomez kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Selena Gomez şarkıları nelerdir?

Selena Gomez, 2022 SAG Ödülleri'nde konuşmasının ardından kameralara poz verdiği sırada düştü. Ünlü şarkıcı, çıkan haberlerin ardından bir kez daha gündem oldu. Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve son olarak bikinili pozları çok konuşulan ünlü şarkıcı, internette günün en çok araştırma yapılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Selena Gomez kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Selena Gomez şarkıları nelerdir? Selena Gomez'in biyografisi, müzik kariyeri, albüm ve şarkıları ile ilgili detaylar haberimizde.

Selena Gomez kimdir? Nereli kaç yaşında?

SELENA GOMEZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selena Gomez, 1992 yılının Temmuz ayında Teksas’da dünyaya geldi.

ABD'li ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez ailesinin tek çocuğudur.

Selena Gomez'in annesi Dallas bulunan yerel tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır. Çocukluğunda hep annesinin provalarını izleyen Selena Gomez'in de oyunculuk yeteneğinin annesinden geldiği düşünülmektedir.

Selena Gomez Dallas’taki bir ajans tarafından keşfedilir. İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends’te Gianna adlı karakterdir. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir.

2004 yılında Disney Channel tarafından keşfedildi ve yükselişi başladı. 2007 yılında başrolünde oynadığı Sihirbaz Kardeşler (Wizards of Waverly Place) dizisiyle tüm dünyada tanındı. 2008’de ise solisti olduğe grubunu kurarak müzik kariyerine başladı.

Televizyon filmlerinde de rol alan Selena Ekim 2007’den itibaren Disney Channel için Wizards of Waverly Place’te Alex Russo karakterini canlandırdı.

Selana’nın kariyeri müzik dünyasına doğru genişlemiştir; Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı pop grubunun kurucusu ve solistidir. 2008 yılında Selena Gomez, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

Türkiye’de gösterime giren son filmi Bahar Tatili (Spring Breakers) oldu. Ayrıca hazırlıklarını tamamladığı solo albümünün ilk single’ı Come & Get It, Nisan 2013’te yayınlandı. Stars Dance adını taşıyan albümün 2013 yazında piyasaya çıktı.

Selena Gomez, ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber‘le 2 yıl süren beraberliği, 2013 yılının Ocak ayında sona erdi.

Selena Gomez kimdir? Nereli kaç yaşında?

SELENA GOMEZ ŞARKILARI NELERDİR?

A Year Without Rain

For You (albüm)

Rare (Selena Gomez albümü)

Revelación

Revival (Selena Gomez albümü)

Kiss & Tell

Stars Dance

When the Sun Goes Down (Selena Gomez & the Scene albümü)


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Justin Bieber Selena Gomez
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